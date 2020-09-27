طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج اليوم في غزة

تشهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس (كورونا)، والإغلاق الجزئي، الذي يعم قطاع غزة في إطار التصدي لجائحة (كورونا).





وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة للخضراوات، وكيلو الدجاج، واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الأحد 27 أيلول/ سبتمبر 2020.





طماطم 2





خيار 2.5





بصل 2





كوسا 3





باذنجان 1.2





بطاطس 2





فلفل 2





جزر 2





ثوم 8





ملفوف 0





زهرة 4





قرع 2





ليمون 2





ملوخية 2





فصوليا 3





بيض 10





دجاج 10





لحمة 35

رام الله - دنيا الوطن