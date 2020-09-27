شؤون فلسطينية

المؤسسات الحكومية في غزة تعود للعمل بشكل جزئي اليوم

المؤسسات الحكومية في غزة تعود للعمل بشكل جزئي اليوم
رام الله - دنيا الوطن
بعد 34 يوماً على فرض حظر التجول في قطاع غزة، من المقرر ان تعود المؤسسات الحكومية والوزارات بقطاع غزة اليوم الأحد، للدوام الجزئي داخل الوزارات والمؤسسات، وفقاً لإجراءات وقائية مشددة، واستمرار فصل محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض بشكل كامل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق، عن عودة العمل في الوزارات، وفقاً للإجراءات التالية:

1- الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

2- دوام الموظفين بالعدد المطلوب لتقديم الخدمة الحكومية الأساسية للمواطنين، ويترك الأمر في تحديد الأعداد والآلية لرئيس المؤسسة.

3- يبدأ الدوام اليومي للموظفين الساعة التاسعة صباحاً.

4- يستثنى من البند رقم (2/ و(3) موظفو الوزارات التي لها عمل في إدارة الأزمة (وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي) ويخضع الموظفين في الوزارات المحددة للتعليمات الصادرة من رؤساء الدوائر الحكومية التابعين لها.

5- يكون دوام الموظفين في نفس المحافظة التي يقطنون بها، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر الدائرة الحكومية الرئيسي.

6- يمنع فتح أي مؤسسة أو مديرية واقعة داخل المربعات الحمراء.

7- يعفى من الدوام العاملون القاطنون في المربعات الحمراء وضعيفو المناعة (بناءً على التوصية الطبية من وزارة الصحة) والأشخاص ذوو الإعاقة والموظفات ممن لديهن أطفال.

8- تفعيل العمل عن بعد، للموظفين الذين لا يتطلب دوامهم في مقر الدائرة الحكومية.

9- استخدام منظومة المراسلات الإلكترونية داخل الدائرة الحكومية، وما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تقليل تداول الأوراق.

10- اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، عند الاشتباه بإصابة أحد الموظفين أو المراجعين.

11- سيتم إجراء فحص عشوائي للموظفين العاملين ولاسيما الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة للجمهور، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).


12- ضرورة الاحتفاظ بسجلات الحضور لمكان العمل سواء من الموظفين أو المراجعين، لسهولة الرجوع إليها في حال وجود إصابات داخل الدوائر الحكومية.

13- يتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسيلة نقل للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم، وذلك باستخدام مركبات بديلة، أو من خلال دفع بدل مواصلات للموظفين بشكل أسبوعي كل حسب عدد أيام دوامه، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة.

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