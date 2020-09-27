الاحتلال يُسجّل حصيلة قياسية جديدة بوفيات وإصابات (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة، الليلة الماضية، إلى أنها سجلت 10 وفيات، إضافة إلى 3754 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 226 ألفاً و586 إصابة، وفق (عرب 48).





وذكرت أن حالات الإصابة النشطة حالياً تبلغ 67 ألفاً و628، فيما تعافى 157 ألفاً و523، منهم 1276 خلال الأمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1417.





وأظهرت البيانات، أن عدد الإصابات الخطرة، وصل إلى 728، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بواقع 19 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 200 حالة.





ويرقد في المشافي 1,439، بينهم 264 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 62,331 مصاباً العلاج المنزلي، و3,858 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

رام الله - دنيا الوطن