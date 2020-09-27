شؤون فلسطينية

الصالحي: محاولات أمريكية لدفع السودان للقبول بتوطين الفلسطينيين على أرضه

الصالحي: محاولات أمريكية لدفع السودان للقبول بتوطين الفلسطينيين على أرضه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تفاصيل محاولات أمريكية لدفع السودان، نحو قبول توطين لاجئين فلسطينيين على أرضه.

وقال الصالحي، وفق وكالة (الأناضول): "إن مصادر خاصة (لم يكشفها) أطلعته على أن حوارات التطبيع مع السودان، التي تعكف عليها واشنطن وإسرائيل، تتضمن استعداد السودان لتوطين اللاجئين على أرضه، في إطار مخطط صفقة القرن المزعومة".

ووصف الصالحي ذلك، بأنه "جزء من المؤامرة ضد القضية الفلسطينية، وأن الأمر لن يتوقف على تطبيع العلاقات فقط"، داعياً السودان إلى رفض الانجرار خلف المخططات الأمريكية الإسرائيلية، حفاظاً على مصالحه أولاً ومستقبله.

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، عبد الفتاح البرهان: إن مباحثاته قبل أيام مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات، تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من حديث إعلام إسرائيلي عن أنها تطرقت إلى التطبيع.

والخميس، نفى وزير الخارجية السوداني، عمر إسماعيل قمر الدين، صحة "مزاعم" حول اعتزام بلاده التطبيع مع إسرائيل.

وقال الوزير قمر الدين، في تصريحات صحيفة: "ننظر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل كباقي القضايا، الجميع يقول السودان هي التالية، ولكن أنا لا أرى ذلك، وهذه القضية لا تناقش على أي مستوى في الحكومة".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

صور: فتح معبر رفح لسفر المواطنين وعودة العالقين بأول الأيام الاستثنائية

صور: فتح معبر رفح لسفر المواطنين وعودة العالقين بأول الأيام الاستثنائية

مديرية شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

مديرية شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

الدفاع المدني بالخليل يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة دير العسل

الدفاع المدني بالخليل يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة دير العسل

ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

شاهد: الزراعة بغزة تتحدث عن نقص الدواجن بالقطاع وإدخال الدجاج المبرد

شاهد: الزراعة بغزة تتحدث عن نقص الدواجن بالقطاع وإدخال الدجاج المبرد

جيش الاحتلال يستعد لجولة قتال جديدة نهاية الشهر المقبل

جيش الاحتلال يستعد لجولة قتال جديدة نهاية الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

مديرية شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

مديرية شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

فلسطين تشهد أول أيام الكتلة الهوائية شديدة الحرارة

فلسطين تشهد أول أيام الكتلة الهوائية شديدة الحرارة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

منوعات

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل&#34;بـ100 وش&#34; يعود كفيلم سينمائي

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل"بـ100 وش" يعود كفيلم سينمائي

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

شاهد: ابنة &#34;رجاء الجداوي&#34; تكشف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: ابنة "رجاء الجداوي" تكشف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: شاعر يُعلق على غناء أصالة الخاطىء لكلماته بأغنيته &#34;غمض عيونك&#34;

شاهد: شاعر يُعلق على غناء أصالة الخاطىء لكلماته بأغنيته "غمض عيونك"

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:&#34;أنتما سعادة الدنيا كلها&#34;

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:"أنتما سعادة الدنيا كلها"

عربي

لحل أزمة ليبيا.. اجتماع في مصر وتأجيل آخر في المغرب

لحل أزمة ليبيا.. اجتماع في مصر وتأجيل آخر في المغرب

الأردن.. مراقب عام &#34;الإخوان&#34; وأمين سرها يعلنان إصابتهما بفيروس (كورونا)

الأردن.. مراقب عام "الإخوان" وأمين سرها يعلنان إصابتهما بفيروس (كورونا)

وزير الصحة اللبناني: الوضع خطير وقد يخرج عن السيطرة

وزير الصحة اللبناني: الوضع خطير وقد يخرج عن السيطرة

السعودية تكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة

السعودية تكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة