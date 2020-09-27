الاحتلال يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين واحتجزت أطفالهما في قرية عانين غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين يوسف أسعد ياسين، وأيمن تيسير خليل ياسين، عقب دهم منزليهما في القرية.



وكانت تلك القوات قد احتجزت طفلي يوسف، وهما: مصطفي وفادي، ومحمد نجل أيمن، أثناء رعيهم الأغنام قرب جدار الفصل العنصري، وقامت باستجوابهم لساعات، قبل أن تطلق سراحهم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا المحاذية للجدار، وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.