مقتل عنصرين من الجيش اللبناني بهجوم "إرهابي"









رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش اللبناني مقتل اثنين من عناصره في هجوم على نقطة عسكرية في "محلة عرمان-المنية"، وفق بيان للجيش نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وبحسب القناة فإن نقطة عسكرية تعرضت لهجوم ما دفع العناصر للرد على مصدر النيران بالمثل.حيث أسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني بالإضافة إلى مصرع أحد المهاجمين، في حين فر بقية المهاجمين إلى منطقة مجهولة، وفقا للوكالة.وقال بيان الجيش أنه يلاحق الإرهابيين لتحديد مكانهم وأكد أن الكشف عن ملابسات الحادثة جار، وفقا للبيان.