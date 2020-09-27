الأردن.. مراقب عام "الإخوان" وأمين سرها يعلنان إصابتهما بفيروس (كورونا)

أعلن مراقب عام جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن عبد الحميد الذنيبات، وأمين سر الجماعة عارف حمدان السبت، إصابتهما بفيروس كورونا.





وأكد الذنيبات إنه "عزل نفسه منزليا منذ يومين، بعد إصابته بالفيروس"، مشيرا الى أنه "لم تظهر عليه أي أعراض"وفق (وكالة عمون).





وأوضح، أنه "لا يعرف مصدر إصابته بالفيروس، وملتزم بالعزل المنزلي حاليا".





وتابع: "في حال ظهور أي تطورات لا بد من التوجه إلى المستشفى".





وأكد أمين سر الجمعية عارف حمدان إصابته أيضا بالفيروس، مشيرا إلى أن "نتيجة الفحص ظهرت السبت".





وقال حمدان، إنه "لم تظهر عليه أعراض المرض، إلا أن نتيجة الفحص ظهرت ايجابية، حيث اكد على التزامه بالعزل المنزلي.





رام الله - دنيا الوطن