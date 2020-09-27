مديرية شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم، بتوزيع الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى السادس الأساسي على مدارس المديرية، وذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الكتب والمطبوعات أ. محمد أبو ريا.





وقال أ. صالحة، إن عملية توزيع الكتب تمت خلال وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، الخاصة بجائحة "كورونا"، ووفق جداول زمنية محددة ومعدة مسبقاً بما يضمن التباعد الاجتماعي.





وأوضح أن عملية التوزيع شملت الكتب للصفوف من الأول الأساسي، وحتى السادس الأساسي على أن تبدأ المدارس بالتوزيع من يوم غد الأحد لأولياء الأمور وليس للطلبة وذلك التزاماً بتعليمات السلامة بمنع خروج الأطفال من المنازل بسبب جائحة كورونا.





وأكد أن توزيع الكتب يأتي لتقديم الفائدة للطلبة في جانبين الأول: الدراسة من الكتب مباشرة وأن تكون بين أيدي الطلبة، والثاني: الاستفادة منها أثناء التعليم عن بُعد مع المعلمين. وكانت المديرية قد وزعت في وقت سابق الكتب على طلبة مرحلة الثانوية العامة.

رام الله - دنيا الوطن