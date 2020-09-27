الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية 7 تجمعات لحفلات زفاف في جنين، واغلقت 6 قاعات للافراح، وحررت 62 مخالفة، لمخالفتها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، للحد من انتشار فيروس كورونا.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 7 حفلات زفافٍ 6 منها داخل قاعات للافراح والسابعة داخل ساحة عامة في عدد من بلدات المحافظة، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب القاعات.



وفي سياق متصل، حررت شرطة المحافظة 62 مخالفة لعدد من المحال والمنشآت والأفراد لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.