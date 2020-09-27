شؤون فلسطينية

الدفاع المدني بالخليل يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة دير العسل

الدفاع المدني بالخليل يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة دير العسل
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
كشف العقيد يزن أبو عمر، مدير الدفاع المدني بالخليل، تفاصيل جديدة بشأن وفاة ستة مواطنين جراء سقوطهم بحفرة امتصاصية أمس السبت.

وقال أبو عمر، لإذاعة (صوت فلسطين)، إن عدد من الشبان شرعوا بأعمال إنشاء حفرة امتصاصية بجانب حفرة امتصاية أخرى، حيث لم يكن هناك أبعاد للتباعد بين الحفرتين. 

وأضاف أبو عمر: "عند الوصول إلى عمق خمسة او ستة أمتار، انهارات الحفرة بسبب التصدعات التي أحدثتها قرب الحفرتين من بعضهما البعض، وكل شخص حاول الدخول للحفرة لم يستطع الخروج منها".

وتابع أبو عمر: "الإشارة الأولى أن هناك ثلاثة أطفال سقطوا في حفرة امتصاصية، لكننا تفاجئنا بعدد الحالات والوفيات، وما حدث فاجعة للجميع".

وأكمل: "اضطرت الطواقم الطبية للنزول في الحفرة الامتصاصية الضيقة بدون اجهزت تنفس وأي أقنعة، وتسربت الغازات السامة إلى أجسام الطواقم الفنية الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأمراض صدرية".

الجدير ذكره، أن ستة مواطنين لقوا مصرعهم، أمس السبت، إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية في قرية دير العسل جنوب الخليل.

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