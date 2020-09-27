السعودية تكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وقال الوزير، وفق (رويترز)، عن بعد "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)".



وأشار الخطيب إلى إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 في المئة و45 في المئة بحلول نهاية العام. ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.



وقال الخطيب إن "هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع. ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو"، مضيفاً: "رصدنا نموا 30 في المئة على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا".



يشار إلى أن السعودية أغلقت حدودها أمام الحجاج والسائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل، وحظرت في مارس/ آذار كل السفر من وإلى السعودية.



وسجلت السعودية أكثر من 332 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و4655 حالة وفاة حتى الآن. وشهدت معدلات الإصابة انخفاضا مطردا خلال الأسابيع القليلة الماضية.