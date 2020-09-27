ترامب يكشف مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا.



ويطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية، وفق وكالة (رويترز).



وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال بيان إعلان ترشيحها ووصفها، بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا".



وإذا صادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تعيين كوني، ستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية المتوفاة في 18 أيلول/سبتمبر عن 87 عاما.