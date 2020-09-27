دولي

ترامب يكشف مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية

ترامب يكشف مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا.

ويطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية، وفق وكالة (رويترز).

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال بيان إعلان ترشيحها ووصفها، بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا".

وإذا صادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تعيين كوني، ستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية المتوفاة في 18 أيلول/سبتمبر عن 87 عاما.

أخبار ذات صلة

شاهد: نتنياهو يعترف بقرارات خاطئة اتخذها في محاربة فيروس (كورونا)

شاهد: نتنياهو يعترف بقرارات خاطئة اتخذها في محاربة فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى بحريق مجهول في محطة وقود إيرانية

قتلى وجرحى بحريق مجهول في محطة وقود إيرانية

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية

تفاصيل مثيرة.. مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج ترامب

تفاصيل مثيرة.. مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج ترامب

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب وقيساريا

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب وقيساريا

فرنسا تسجل 14412 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 14412 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأرجنتين: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من تخطي حاجز 700 ألف

الأرجنتين: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من تخطي حاجز 700 ألف

السويد: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير مقبول

السويد: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير مقبول

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

طالع: كشف جديد لأصحاب &#34;التنسيقات المصرية&#34; المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

"النضال الشعبي" تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

منوعات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:&#34;أنتما سعادة الدنيا كلها&#34;

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:"أنتما سعادة الدنيا كلها"

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ&#34;الحجاب&#34; بعد إخلاء سبيلهما

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ"الحجاب" بعد إخلاء سبيلهما

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية &#34;رفقا&#34;

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية "رفقا"

عربي

السعودية تكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة

السعودية تكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة

وليد المعلم: لن ندخر جهداً لإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية

وليد المعلم: لن ندخر جهداً لإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية

&#34;مثل جورج فلويد&#34;.. سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين

"مثل جورج فلويد".. سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين

مصر: 111 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 111 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية