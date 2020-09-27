قتلى وجرحى بحريق مجهول في محطة وقود إيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ستة آخرين، نتيجة حريق اندلع في محطة للوقود بمحافظة قزوين شمالي إيران.



وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "حريقا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ستة"، وفق وكالة (إيرنا).



وأشار إلى أن حالة ثلاثة من المصابين "حرجة"، مضيفا: "للأسف اشتعلت النار في ثلاث سيارات جراء الحريق"، مؤكداً أنه "تم احتواء الحريق، ولكن نظرا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر اليوم الأحد"، لافتا إلى أن "سبب الحادث ما زال مجهولا، ويواصل الخبراء التحقيق".