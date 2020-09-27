شاهد: الزراعة بغزة تتحدث عن نقص الدواجن بالقطاع وإدخال الدجاج المبرد

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، إن السبب الرئيس لأزمة الدواجن بالقطاع هو النقص الطفيف في الكميات المعروض، مشدداً أن ذلك لا يصل لدرجة أزمة.



وأوضح البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة في الأيام الماضية، الأمر الذي أدى لنفوق عدد كبير من الطيور وعزوف عدد من المربين عن تربية الدواجن.



وأضاف البسيوني: "ارتفاع الحرارة يكبد المزارع خسائر كبيرة، حيث جوبه النقص بتدخل اعتيادي وذلك عبر توفير السلعة من الخارج بشكل محدود وليس هدفا استراتيجيا لمنافسة المنتج المحلي".



وتابع: "سيمنع ادخالها فوراً بمجرد عودة خط الانتاج الطبيعي والمنتج المحلي هو الموجود على الأرض وندعمه، والكميات التي دخلت بسيطة لتغطية النقص الحاصل في نقاط البيع".









خاص دنيا الوطن - محمد عوض