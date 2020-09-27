محللون يوضحون لـ"دنيا الوطن" ماذا سيحمله اجتماع الأمناء العامين المقبل

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

من المقرر أن يعقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر اجتماعاً، لبحث آليات اجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين بأنها جادة نحو إتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام.



ولكن ماذا سيخرج عن هذا الاجتماع؟ وهل سيتم وضع آلية لاجراء الانتخابات؟



أكد الدكتور ماهر شامية، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن، أن اجتماع الأمناء العامين السابق، كان فارقة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال تمر بأسوأ مراحلها، وكان آخرها التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي كان لابد من انعقاد اجتماع للأمناء العامين لتحديد المسارات الفلسطينية في استعادة الوحدة ووضع البرنامج السياسي الموحد وإعادة بناء منظمة التحرير.



وقال شامية: "اجتماع الأمناء العامين المقبل، سيكون من أولوياته، ما جرى من اتفاق في العاصمة التركية إسطنبول لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير وفق الأليات المتفق عليها، ووضع برنامج سياسي وطني ينسجم مع المرحلة المقبلة".



من جانبه، أكد الدكتور حسن عبد الله، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أنه جرى العديد من الاتفاقيات والاجتماعات السابقة، ولم يخرج عنها أي شيء، ولكن في هذه المرة، يبدو أن المناخات جيدا، مشددا على ضرورة استثمارها والا تكون مشابهة للاتفاقيات السابقة.



وأشار عبد الله، أن اجتماع الأمناء العامين المقبل، سيتم فيه الحديث عن الانتخابات العامة، وما تم الاتفاق عليه بين حركتي حماس وفتح، وقد يناقش كذلك وضع آليات اجراء هذه الانتخابات في ظل العقبات التي قد تواجهها، وعلى راس هذه العقبات، اجرائها في القدس، وبالتالي فإن هذه المسألة لازالت غير واضحة، وينبغي مناقشتها بشكل أوضح لوضع النقاط على الحروف، لأن أي انتخابات اذا ما تم تنفيذها بشكل ناقص، فستعطي نتائج ناقصة.



من جانبه، أكد رياض العيلة، المحلل السياسي، أن الاجتماع المقبل للامناء العامين، سيناقش ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول، وتحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير في العاصمة التركية، تم التوافق على اجراء الانتخابات بأنواعها، بشكل متباعد، وخلال ستة أشهر، وبالتالي سيعرض على الأمناء العامين للموافقة عليها.



وأشار إلى انه سيكون هناك اجتماعات متتالية، سيتم خلالها بحث بنود لملفات أخرى، من أهمها عملية توحيد وهيئة منظمة التحرير الفلسطينية، وآليات انهاء الانقسام وبحث آليات اجراء الانتخابات القدس، وإمكانية عدم موافقة الاحتلال على اجرائها.