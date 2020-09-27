الصحة بغزة: المختبر المركزي يعمل بكامل قدرته بعد وصول 4 آلاف فحص

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خاص دنيا الوطن

أكد أيمن الحلبي، مدير الخدمات الطبية المساندة الوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه خلال اليومين الماضيين، توفر 4 آلاف فحص من منظمة الصحة العالمية، لجهاز فحص (كورونا) الجديد، الذي تسلمته الوزارة من دولة قطر، وبالتالي سيعود المختبر المركزي للعمل بنفس طاقته؛ للقيام الفحوصات، قبل توقف الجهاز.



وأشار الحلبي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المختبر المركزي يجري الفحوصات المطلوبة منه بناء على السياسة التي يتم اعتمادها من اللجنة المختصة بمتابعة فيروس (كورونا)، لإمداد قيادة الوزارة بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات، التي يكون جزء منها مبني على نتائج الفحوصات، التي تجري في المختبر المركزي.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قدمت لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 4 آلاف فحص مخبري؛ لاستكمال عملية الفحوصات، وذلك بعد الإعلان عن توقف الجهاز المخبري (القطري) نتيجة نفاذ المواد التشغيلية الخاصة به.