شؤون فلسطينية

البطنيجي: عناصر الشرطة متواجدة دائماً بالمراكز لمتابعة أي شجار

البطنيجي: عناصر الشرطة متواجدة دائماً بالمراكز لمتابعة أي شجار
صورة أرشيفية
خاص- دنيا الوطن
أكد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن الشرطة الفلسطينية، تتعامل بحزم مع الخلافات والشجارات العائلية في القطاع.

وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن عناصر الشرطة متواجدة دائماً في المراكز؛ لمتابعة أي شجار أو خلاف بين العائلات، بغض النظر عن انشغالها بموضوع انتشار فيروس (كورونا).

وقال: "نرفض ونستنكر هذه الشجارات، التي حدثت، ونؤكد على الجميع، عدم أخذ الحق بالقوة، ويجب تفعيل القانون، وجعله نصب أعين أي مواطن يطلب حقه".

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