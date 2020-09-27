"مثل جورج فلويد".. سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين





وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت: "الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في أيار/مايو بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.



وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في حزيران/يونيو بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.



ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.



رام الله - دنيا الوطناتهم وليد المعلم، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية سوريا الإدارة الأمريكية يوم السبت، بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات "في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".