إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب وقيساريا



ووصل المتظاهرون الى مسرح المظاهرات بقافلات سيارات انطلقت من جميع أنحاء إسرائيل، رغم الإغلاق الصحي الذي تخضع له، حيث رفع المتظاهرون أعلاما سوداء، ولافتات تدعو نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفي غضون ذلك، نظم محتجون، مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ميدان "رابين" بتل أبيب، وفي مفترقات وجسور عديدة بجميع أنحاء إسرائيل.



وفي إطار مساعي الحكومة لتحجيم المظاهرات، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار خلال مقابلة تلفزيونية مساء السبت، أن الإجراءات القانونية بهذا الشأن ستستمر بعد يوم الغفران.

رام الله - دنيا الوطنتظاهر في وقت متأخر من مساء السبت، آلاف الأشخاص ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبالة مسكنه الرسمي في القدس، ومسكنه الشخصي في بلدة قيساريا.