مصر: 111 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم السبت، 111 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى يوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5869 حالة.
ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى يوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5869 حالة.
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