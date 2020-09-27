عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ/محمد أبوقايدة دعم وتأييد شيوخ ومخاتير ورجالات الإصلاح وشخصيات اعتبارية ووجهاء عشائر وقبائل المحافظات الجنوبية للرئيس محمود عباس، في خطاب الصمود والتحدي أمام الأمم المتحدة والذي وجد ترحيبا واسعاً بين أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة محافظات الوطن والشتات.



وأشار إلى أهمية خطاب السيد الرئيس الشامل والجامع والمفصلي والتاريخي والحاسم والذي يشكل خطة عمل واستراتيجية كاملة ورؤية فلسطينية واضحة المعالم لعملية السلام ويستحق أن يكون وثيقة من وثائق الأمم المتحدة.



وأكد أبوقايدة بأن ماجاء في الخطاب يعتبر موقف الكل الفلسطيني وطموحاته من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل لقضية اللاجئين استناداً للقرار 194.



وأضاف قائلا: إن الخطاب يمثل رسالة الشعب الفلسطيني التي تعكس روح وعنفوان وصمود شعبنا للوقوف في وجه كى المؤامرات التصفوية التي تحاك ضد قضيتنا ومقدساتنا وتزيدنا تمسكاً وتمترساً خلف قيادتنا الشرعية ممثلة في السيد الرئيس عباس.



واختتم حديثه مؤكداً بأن عشائر وقبائل المحافظات الجنوبية تثمن المواقف والانجازات السياسية والدبلوماسية لقيادتنا السياسية الشرعية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية لمواجهة كل المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا وأخرها الضم والتطبيع مجددة مبايعتها وتأييدها وتفويضها للرئيس عباس.