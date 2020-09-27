شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية يومي الجمعة السبت في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتمت زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 145 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 16 منشأة غير ملتزمة.

أخبار ذات صلة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم

طالع: كشف جديد لأصحاب &#34;التنسيقات المصرية&#34; المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

"النضال الشعبي" تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

&#34;الشعبية&#34;: لن نقبل أن نكون شاهد زور.. وعلى فتح وحماس الاعتذار عن سنوات الانقسام

"الشعبية": لن نقبل أن نكون شاهد زور.. وعلى فتح وحماس الاعتذار عن سنوات الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد تأييدها للرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 162 منشأة وتوجه التنبيه لـ 16 أخرى

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

"النضال الشعبي" تدعو للتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

النيابة العامة بغزة تُعلن فتح تحقيق في 234 قضية على مستوى القطاع

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية

مركز حقوقي يدعو مصر لتغيير قواعد إطلاق النار على من يجتاز الحدود من القطاع

مركز حقوقي يدعو مصر لتغيير قواعد إطلاق النار على من يجتاز الحدود من القطاع

منوعات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:&#34;أنتما سعادة الدنيا كلها&#34;

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:"أنتما سعادة الدنيا كلها"

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ&#34;الحجاب&#34; بعد إخلاء سبيلهما

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ"الحجاب" بعد إخلاء سبيلهما

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية &#34;رفقا&#34;

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية "رفقا"

عربي

مصر: 111 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 111 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصادق المهدي يُهاجم الحكومة السودانية بسبب التطبيع مع إسرائيل

الصادق المهدي يُهاجم الحكومة السودانية بسبب التطبيع مع إسرائيل

مصر: إعادة فتح 27 مسجداً الجمعة المقبل

مصر: إعادة فتح 27 مسجداً الجمعة المقبل

إعادة فتح معبر بين سوريا والأردن مغلق منذ عامين

إعادة فتح معبر بين سوريا والأردن مغلق منذ عامين