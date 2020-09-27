جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية بدءاً من اليوم





ودعا الرجوب المواطنين إلى الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين بالحجر المنزلي.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، فجر اليوم الأحد، برفع الإغلاق عن بلدة الفندقومية.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدة الفندقومية وتراجع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، فقد تقرر رفع الإغلاق عن البلدة ابتداءً من صباح الأحد 2020/9/27.