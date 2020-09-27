دولي

الأرجنتين: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من تخطي حاجز 700 ألف

الأرجنتين: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من تخطي حاجز 700 ألف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتربت إصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، اليوم السبت من تخطي حاجز 700 ألف إصابة.

ورغم سبعة أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل، دخلت البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات.

وسجلت البلاد معدل زيادة استمر لسبعة أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير، في حين بلغ معدل الوفيات فيها متوسط 365 وفاة هذا الأسبوع.

وكان مسؤولو الصحة قد سجلوا يوم الجمعة 691235 إصابة منذ آذار/مارس، إلى جانب 15208 وفيات.

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