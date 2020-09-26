طالع: كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف جديد أصحاب "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، المقرر سفرهم عبر (معبر رفح) يوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمبر 2020.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف جديد أصحاب "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، المقرر سفرهم عبر (معبر رفح) يوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمبر 2020.
وقالت: إن هؤلاء المسافرين، عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) يوم غدٍ الأحد، حيث إن على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص، لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة، التي يتبع لها، غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
وشددت الداخلية بغزة، على أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.
وشددت الداخلية بغزة، على أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.
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