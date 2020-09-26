طالع: كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين

وقالت: إن هؤلاء المسافرين، عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) يوم غدٍ الأحد، حيث إن على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص، لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة، التي يتبع لها، غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.وشددت الداخلية بغزة، على أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.