رئيس الوزراء السوداني: التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: إن التطبيع مع إسرائيل، يحمل إشكالات متعددة، وذلك في أول تعليق له على التقارير الصحفية في المتواترة عن اقتراب السودان من إقامة علاقات مع تل ابيب.



ووفق مانقل موقع (سودان تريبون)، فقد ذكر عبد الله حمدوك "التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة، كما إنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي عميق"، مشيراً إلى الخطوة بها الكثير من التعقيدات التي تحتاج لنقاش موسع.



وقال حمدوك: إنه أخطر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعدم الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبين التطبيع مع إسرائيل.