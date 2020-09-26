مصرع طفلة (9 سنوات) بحادث دعس جنوب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة (9 سنوات)، من قرية "يتما" مساء اليوم، مصرعها، إثر حادث دعس على دوار زعترة، جنوبي نابلس.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة، تلقت بلاغاً حول دعس طفلة من بلدة يتما تبلغ من (9 سنوات) نقلت لمستشفيات الداخل؛ لخطورة وضعها الصحي، وفيما بعد أعلن الأطباء عن وفاتها.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة، فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وقامت بتوقيف السائق، بعد أن سلم نفسه لشرطة المرور، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، استمكالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً.