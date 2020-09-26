كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تُصدر بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



حرصاً على أبنائنا الطلبة، ولتمكين الطلبة من استكمال معاملاتهم الأكاديمية والمالية والإدارية تعلن كلية مجتمع غزة عن بدء الدوام الجزئي المحدود في فرعيها بغزة وخان يونس لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين خاصة في دائرة القبول والتسجيل والدائرة المالية ودائرة شؤون الطلبة لتقديم الخدمات الأساسية للطلبة.



وننبه أبنائنا الطلبة الى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:



1- التزام الطلبة بجميع التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والجهات المختصة بشأن إجراءات السلامة خاصة: استخدام الكمامة والتباعد وعدم المصافحة وغير ذلك.



2- يجب على الطلبة مغادرة مقر الكلية فور الانتهاء من الحصول على الخدمة.



3- يبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.



إدارة الكلية



رام الله - دنيا الوطنأصدرت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية، بياناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود؛ لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة.