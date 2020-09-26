الصادق المهدي يُهاجم الحكومة السودانية بسبب التطبيع مع إسرائيل

الصادق المهدي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر زعيم حزب (الأمة) السوداني، الصادق المهدي، أن التطبيع مع إسرائيل خيانة، ولا علاقة له بالحريات.



وقال المهدي: "سنقود حملة للحد من خداع الشعب بالتطبيع"، معلناً رفضه القاطع للخطوة، ودعا إلى حملة كبرى لمقاومة التطبيع.



وحذر المهدي، الحكومة من "مغبة اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل، حتى لا تدخل البلاد في مواقف خلافية".



وطالب الحكومة بالكف عن "الاتصالات والرحلات غير المنضبطة في اتجاه التطبيع، متهماً الولايات المتحدة بعرض صفقة ابتزازية على السودان، هي التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".



وقال: "السودان بموجب الثورة الشعبية، يستحق رفع اسمه من تلك القائمة".