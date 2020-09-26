مصر: إعادة فتح 27 مسجداً الجمعة المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إعادة فتح 27 مسجداً في 9 محافظات بالبلاد، يوم الجمعة المقبل.



وقالت الوزارة، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم): إن إجمالي ما تم فتحه منذ أول أيلول/ سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح 314 مسجداً خلال شهري أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وتتضمن المساجد التي سيعاد فتحها يوم الجمعة المقبل، 7 مساجد بمحافظة شمال سيناء.