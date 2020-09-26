الأمن اللبناني يقتل 13 مسلحًا على الحدود مع سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر أمنية لبنانية، مساء السبت: إن قوات الأمن، قتلت مسلحين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار، مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.



ووفق وكالة (رويترز)، فقد أضافت المصادر، أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني، أصيبوا في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد، كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.



وبحسب قناة (الميادين) فقد أفادت بمقتل 13 مسلحاً، واعتقال 15 في عملية الجيش اللبناني، شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا.



وأوضحت المصادر، أن المجموعة، تضم سوريين ولبنانيين، وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش لتطويق المنطقة.



وذكرت، أن "بعض عناصر المجموعة، يرتبطون بخالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن" وأسفر عن مقتل أربعة جنود لبنانيين.



ووصف التلاوي، بأنه عضو سابق بتنظيم الدولة، وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أشخاص بشمال لبنان في آب/ أغسطس الماضي.