المغرب: لا سلام عادلاً ودائماً دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل المغربي الملك محمد السادس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني: إن الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، يشكل مصدر قلق عميق للمغرب، فلا سلام عادلاً ودائماً دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف العثماني في كلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن المغرب يرفض بشكل قاطع كل إجراءات الاحتلال، التي تعمق التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة.



وأشار إلى أن الملك محمد السادس، يؤكد دائما أهمية المحافطة على مدينة القدس الشريف، وعلى وضعها الحالي، باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، ورمزاً للتعايش السلمي، وتم التأكيد على ذلك في نداء القدس، الذي وقعه برعاية البابا فرانسيس، العام الماضي.