"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية





وبذلك؛ يبقى عدد حالات الوفاة بالفيروس 256، فيما وصل عدد الإصابات إلى 6110 إصابة.



وأكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أن حملة عودة الأحباب العالقين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، تسير بنجاح وفق الخطة المرسومة، ويتواصل وصولهم إلى مصر في طريقهم إلى قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجيية والمغتربين، اليوم االسبت، عدم تسجيل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا حول العالم.