موسى دودين: السجون تتجه للانفجار في وجه الاحتلال بشكل غير مسبوق

موسى دودين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر مسؤول ملف الأسرى في حركة (حماس) عضو مكتبها السياسي، موسى دودين، من سوء الظروف الصحية للأسرى في سجون الاحتلال، قبل وفي ظل (كورونا).



وأكد دودين في تصريحات صحفية، أن السجون تتجه للانفجار في وجه إدارة سجون الاحتلال، بسبب انتهاكاتها المستمرة، والظروف الصحية السيئة، التي تلقي بظلالها على واقع اعتقال الأسرى، وأوضاعهم المتردية.



وتوقع دودين، أن يبدأ الأسرى في سجن (عوفر) إضراباً مفتوحاً عن الطعام، قد يمتد إلى سجون أخرى، يرافقه استنفار وحالة من التوتر غير مسبوقة، احتجاجاً على حالة القمع الشديدة لأقسام الأشبال، والاعتداء على الأسرى كبار السن وأصحاب الأمراض مزمنة.



وأشار دودين إلى أن حياة الأسرى في خطر، خاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء الخدمات الطبية، وفي مقدمتها "مستشفى عزل الرملة"، الذي يعاني من بنية تحتية وطاقة استيعابية سيئة.



وأكد دودين، أن القيادات في الضفة الغربية، عودوا شعبنا بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وألا يرضخوا للسياسة الإسرائيلية القائمة على التنكيل والاعتقال.



وقال دودين: إن تلك السياسة الإسرائيلية، لن تفت من قوة شعبنا ووحدته، والاستمرار في مشروعه الوطني الفلسطيني الموحد في مواجهة (صفقة القرن) والضم (السلب) الإسرائيلي، والتطبيع مع الاحتلال.