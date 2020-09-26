جامعة الأقصى تُصدر إعلاناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة

جامعة الأقصى تُصدر إعلاناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة الأقصى، عن بدء الدوام الجزئي المحدود في فروعها الرئيسية لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين (القبول والتسجيل، والدائرة المالية، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة الدراسات العليا).
وشددت الجامعة على ضرورة مغادرة الجامعة، فور الانتهاء من الحصول على الخدمة، فيما ستعمل الجامعة على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة؛ لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين.
ويبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.
أعلنت جامعة الأقصى، عن بدء الدوام الجزئي المحدود في فروعها الرئيسية لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين (القبول والتسجيل، والدائرة المالية، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة الدراسات العليا).
يأتي ذلك، بهدف تقديم الخدمات الأساسية للطلبة، وذلك مع الأخذ بالاعتبار التزام الطلبة بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، بشأن استخدام الكمامة، والتباعد، وعدم المصافحة، وغير ذلك.
وشددت الجامعة على ضرورة مغادرة الجامعة، فور الانتهاء من الحصول على الخدمة، فيما ستعمل الجامعة على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة؛ لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين.
ويبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.
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