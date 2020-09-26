جامعة الأقصى تُصدر إعلاناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة





يأتي ذلك، بهدف تقديم الخدمات الأساسية للطلبة، وذلك مع الأخذ بالاعتبار التزام الطلبة بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، بشأن استخدام الكمامة، والتباعد، وعدم المصافحة، وغير ذلك.



وشددت الجامعة على ضرورة مغادرة الجامعة، فور الانتهاء من الحصول على الخدمة، فيما ستعمل الجامعة على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة؛ لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين.



ويبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأقصى، عن بدء الدوام الجزئي المحدود في فروعها الرئيسية لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين (القبول والتسجيل، والدائرة المالية، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة الدراسات العليا).