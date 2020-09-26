شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين الزعزوع إلى مستشفى الشفاء بغزة

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين الزعزوع إلى مستشفى الشفاء بغزة
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رام الله - دنيا الوطن
وصل جثمانا الشهيدين محمود محمد الزعزوع، وحسن محمد الزعزوع، مساء اليوم، إلى قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري).

ومن المقرر، أن يتم تشييع جثماني الشهيدين الزعزوع، غدًا الأحد.

واستشهد الشقيقان الزعزوع، عقب إطلاق النار على مركبهما من الجانب المصري، في عرض البحر أول أمس الخميس.

 

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