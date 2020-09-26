شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين الزعزوع إلى مستشفى الشفاء بغزة

رام الله - دنيا الوطنوصل جثمانا الشهيدين محمود محمد الزعزوع، وحسن محمد الزعزوع، مساء اليوم، إلى قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري).ومن المقرر، أن يتم تشييع جثماني الشهيدين الزعزوع، غدًا الأحد.واستشهد الشقيقان الزعزوع، عقب إطلاق النار على مركبهما من الجانب المصري، في عرض البحر أول أمس الخميس.