الجهاد الإسلامي تعزي أهالي الخليل بوفاة خمسة من أبناء عائلة الشوامرة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالعزاء والمواساة من عموم عائلة الشوامرة ومن أهالي بلدة دورا وعموم محافظة الخليل، في مصابهم الأليم الذي أدى لوفاة خمسة من أبناء الشعب الفلسطيني إثر انزلاقهم وسقوطهم في بئر امتصاصي، اليوم السبت 26/9.



وقالت الحركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا أمام هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة التي أصابتنا جميعاً لنعبر عن كامل تضامننا ومواساتنا لعوائل الضحايا، الذين نحسبهم شهداء عند الله عز وجل" داعية أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأهالي محافظة الخليل خاصة للوقوف مع العائلة المكلومة ومواساتها بهذا الفقد الأليم.



وتضرعت الحركة في بيانها، إلى الله سبحانه وتعالى بأن يربط على قلوب ذوي المتوفين وأهلهم وأن ينزل عليهم السكينة والطمأنينة وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء.