الخليل: تشييع أربعة من جثامين غرقى دير العسل الفوقا

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رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير غفيرة مساء اليوم السبت، جثامين أربعة من ضحايا حادث الغرق المروع الذي اودى بحياة ستة مواطنين بحفرة امتصاص في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب الخليل.



وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاهلي بمدينة الخليل، وصولا الى قرية دير العسل الفوقا، وتمت مواراة جثامين محمد وائل الشوامرة، والاشقاء الثلاثة بدوي وامجد وحماد محمد بدوي الشوامرة الثرى عقب الصلاة عليهم في ساحة داخل القرية.



وحسب مصادر محلية سيتم موارة الأب فوزي رسمي الشوامرة ونجله محمد يوم غد في القرية.