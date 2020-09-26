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دولي

السويد: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير مقبول

السويد: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير مقبول
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، إن بلاده تدعم حل الدولتين من خلال التفاوض لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المعايير الدولية المتفق عليها بشكل يفضي لإنهاء الاحتلال.

وأضاف رئيس وزراء السويد في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن موقف بلاده والاتحاد الأوروبي واضح وهو رفض ضم إسرائيل الأراضي المحتلة باعتبار ذلك أمرا غير مقبول.

وشدد على أن بلاده تدعم المحكمة الجنائية الدولية في عملها وترفض كل ما تتعرض لها من مضايقات.

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