(حشد) تحذر من مخاطر تزايد المشاجرات العائلية على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التزايد والارتفاع الملحوظ في عدد المشاجرات العائلية وتزايد مظاهر العنف الاجتماعي، وخاصة استخدام الأسلحة أثناء وخلال الشجارات العائلية والشخصية، الأمر الذي تسبب في وقوع ضحايا وجرح وإصابة عدد من المواطنين المكلفين بإنفاذ القانون.



حيث سجل خلال اليومين الماضين وقوع أكثر من شجار عائلي في عدد من محافظات قطاع غزة؛ استخدمت في بعضها الأسلحة النارية، وأخرى استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والهراوات والتراشق بالحجارة ونتج عنها عدد من الإصابات، كما لحقت بعض الأضرار في ممتلكات المواطنين في سياق الأفعال الثأرية وردود الأفعال.



الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إذ تحذر من مخاطر المشاجرات على السلم الأهلي؛ وإذ تثني على دور الأجهزة الشرطية والأمنية في مواجهة مظاهر انتهاك سيادة القانون؛ وإذ تحث المواطنين لضرورة الاحتكام للقانون والتوقف عن مظاهر أخذ الحق باليد واستخدام الأسلحة خارج القانون، والتي يدفع المواطنون ثمنها من حياتهم وممتلكاتهم وتهدد أمن واستقرار المجتمع؛ وإذ ترى أن الظروف الراهنة تشكل عامل إضافي لضرورة التكاثف الاجتماعي؛ وإذ تؤكد على الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وما صاحبه من إجراءات يلعب دوراً واضحاُ في التضييق على سكان قطاع غزة؛ ويسعى لدفع المواطنين إلى ظروف الاقتتال الداخلي؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:



وحثت الهيئة الدولية (حشد)، المواطنين بضرورة الاحتكام للقانون والطرق السلمية في فض النزاعات بما يضمن الحفاظ على السلم والنسيج المجتمعي، وندعو وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمعية إلى نشر وتعزيز قيم التكاثف والتسامح والحكمة ونبذ ظواهر أخذ القانون باليد والعنف والتعصب القبلي.



وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، النيابة العامة والأجهزة الأمنية بضرورة التحقيق في جميع هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات عادلة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية الأمنية والانسانية بما في ذلك محاربة كافة مظاهر انتشار السلاح أو الاستقواء بالتنظيمات أو العائلات والعمل على تخفيف نسب الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان الأمل واليأس خاصة لدى الشباب.



وأهابت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمعية إلى نشر وتعزيز قيم التكاثف والتسامح والحكمة ونبذ ظواهر أخذ القانون باليد والعنف والتعصب القبلي.