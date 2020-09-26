بلدية دير البلح تصدر بيان نعي باستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة الزعزوع





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



نعي شهداء لقمة العيش:



"والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم"



الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،،



في ظل الحصار الخانق الذي يعانيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة... تفاجأنا جميعا بنبأ استشهاد أبنائنا الأحرار... أبناء مدينة دير البلح محمود وحسن محمد الزعزوع وإصابة أخيهم ياسر على يد قوات الجيش المصري صباح يوم الجمعة 25/9/2020 أثناء مكافحتهم وراء لقمة العيش في عرض البحر على الحدود الفلسطينية المصرية... هذا النبأ الذي نزل علينا كالصاعقة والفاجعة... فإن شعبنا كان ينتظر الدعم والسند من مصر الحبيبة الشقيقة... كنا ننتظر روح الأخوة والعروبة والمروءة... لا أن

تباغتنا طلقات الغدر والقهر.



لقد كان أبناء شعبنا الفلسطيني على الدوام صمام أمان للشعب والدولة المصرية وكنا ننتظر من الجيش المصري أن يعامل أبنائنا الصيادين كما عاملهم أبناء دير البلح الصيادين المصريين قبل عدة سنوات عندما رمتهم أمواج البحر العاتية على شواطئنا، فأكرمناهم وآويناهم وأرجعناهم لبلادهم سالمين غانمين.



وإننا في بلدية دير البلح إذ ننعي أبناء المدينة الصيادين الأحرار لنتقدم بالمواساة والتعزية لآل الزعزوع بمصابهم الجلل، ونستنكر هذه الجريمة النكراء موجهين نداءنا لجمهورية مصر العربية أن يتم إيقاف مسلسل الاستهتار بأرواح أبناء شعبنا وأن يكونوا سنداً ودعما للشعب الفلسطيني والصياد الفلسطيني.



الرحمة للشهداء... والشفاء للجرحى... والحرية للأسرى.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، بيان نعي باستشهاد ثلاثة من الصيادين من عائلة الزعزوع.