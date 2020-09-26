ماكرون يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الأحد يتناول الوضع السياسي في لبنان

ذكرت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الأحد، يتناول الوضع السياسي في لبنان، كما نقل موقع (فرانس 24).





جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، السبت، تنحيه عن منصبه وتعذر تشكيله الحكومة.



ومنذ تكليفه في 31 آب/أغسطس عقب الانفجار الكبير الذي وقع في 4 آب/أغسطس في مرفأ بيروت، سعى أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية.



لكن جهوده اصطدمت بشكل خاص بإصرار الثنائي الشيعي ممثلا بـ (حزب الله)، وحليفته حركة (أمل) بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المال.



وقد سارع بري للإعلان، أن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية.



رام الله - دنيا الوطن