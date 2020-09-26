بالأسماء: داخلية غزة تنشر ملحق آخر لكشف "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، عن وصول ملحق آخر لكشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) يوم غدٍ الأحد.وقالت الهيئة: إنه ينبغي كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.وأكدت أن من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.