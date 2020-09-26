جنين: الشرطة تفض سبع حفلات زفاف وتغلق ست قاعات وتحرر 62 مخالفة





وأضافت: على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب القاعات.



وفي سياق متصل حررت شرطة المحافظة 62 مخالفة لعدد من المحال والمنشئات والأفراد لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.



رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، سبعة تجمعات لحفلات زفاف، وأغلقت ست قاعات للأفراح، وحررت 62 مخالفة، خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة، بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة سبع حفلات زفافٍ، ست منها داخل قاعات للأفراح والسابع داخل ساحة عامة في عدد من بلدات المحافظة.