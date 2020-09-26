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شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية تعلن بدء الدوام الجزئي ببعض الدوائر والعمادات بدءاً من الأحد

الجامعة الإسلامية تعلن بدء الدوام الجزئي ببعض الدوائر والعمادات بدءاً من الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة اليوم السبت، بدء الدوام الجزئي المحدود في القبول والتسجيل والدائرة المالية وعمادة شؤون الطلبة ودائرة صندوق الطالب وعمادة الدراسات العليا والمكتبة المركزية.

وأضافت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه نظرًا لحاجة عدد من الطلبة والخريجين لإنجاز معاملاتهم واستلام شهاداتهم واستكمال إجراءات التسجيل وغير ذلك، وأخذًا بعين الاعتبار للظروف الصحية الطارئة، وحفاظًا على سلامة الطلبة والجمهور؛ تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن بدء الدوام الجزئي المحدود في القبول والتسجيل والدائرة المالية وعمادة شؤون الطلبة ودائرة صندوق الطالب وعمادة الدراسات العليا والمكتبة المركزية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للطلبة.

وأكدت أنه سيكون ذلك مع الأخذ بالاعتبار، التزام الطلبة بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة بشأن استخدام الكمامة والتباعد وعدم المصافحة وغير ذلك، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من الحصول على الخدمة.

وشددت على أهمية الحضور للجامعة للحصول على الخدمة التي لا يمكن الحصول عليها إلكترونيًا، فيما ستعمل الجامعة على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين.

ويبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م، طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت.

وينطبق كل ما ورد في الإعلان على مقر الجامعة الرئيس وفرع الجامعة في جنوب القطاع.

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