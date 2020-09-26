اصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية





وتقام المسيرة تنديداً بالاستيطان، ومطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ أكثر من (17 عاماً).



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني، عولج منهم أربعة ميدانيا بينما نقلت الخامسة الى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية لتلقي العلاج، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة الشعبية في القرية.





رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم السبت، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة شعبية انطلقت في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.