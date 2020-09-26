الأردن يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل أربع وفيات، و850 إصابة جديدة، بالفيروس، وهي أعلى حصيلة في المملكة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.



ومن بين الإصابات الجديدة، 830 إصابة محلية، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد.