مع زيادة حالات (كورونا).. إيران تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

تستعد إيران لفرض إجراءات عزل جديدة مع زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وفوض الرئيس، حسن روحاني اليوم السبت، السلطات المحلية في أقاليم البلاد، لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة، لاحتواء انتشار سريع لحالات الإصابة بالفيروس.



وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون: "نحن مضطرون لتشديد الإجراءات والرقابة" بدءاً بالعاصمة طهران.



وأضاف: أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.



وقد تشمل الإجراءات فرض "قيود أو إغلاق" بالمدارس والجامعات والندوات والمساجد والمقاهي والمنشآت الرياضية والثقافية وصالونات تصفيف الشعر.



وقال روحاني: "ستضطر هذه المراكز إلى الإغلاق إذا ارتأى حكام الأقاليم ذلك"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ووصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) في البلاد، إلى 25394 حالة، بعد تسجيل 172 وفاة يوم السبت، كما زاد عدد المصابين 3204 إلى 443086 مصابا، وفق ما قالت وزارة الصحة.



وأبدى مسؤولو الصحة في إيران قلقهم بشأن زيادة الإصابات، وحثوا المواطنين على احترام القواعد الصحية للسيطرة على انتشار المرض.