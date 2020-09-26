إندونيسيا: تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت إندونيسيا اليوم السبت، 4494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد، منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي، إلى 271339 حالة، فيما هناك 199403 حالات تعافتٍ من المرض، وفق ما نقلت وزارة الصحة.



كما أعلنت السلطات أيضا تسجيل 90 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10308حالات.





رام الله - دنيا الوطن