رئيس لجنة طوارئ الوسطى: تسجيل إصابة جديدة بـ(كورونا) لسائق مكتب تاكسيات في دير البلح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة الطوارئ في المنطقة الوسطى كمال خطاب، تسجيل إصابة جديدة بالوباء لسائق مكتب تاكسيات في منطقة البيئة بدير البلح.



وأوضح خطاب أنه تم سحب أكثر من 50 عينة عشوائية، تم أخذها من مدينة دير البلح.